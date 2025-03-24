Генеральную уборку дорог Подмосковья после зимы планируют завершить к 1 мая

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подмосковные специалисты проводят генеральную уборку муниципальных и региональных дорог после зимы. Суммарно в работе участвуют около 1,5 тыс. единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Дорожники Подмосковья уже выполнили порядка 50% плана работ. Помимо устранения дефектов покрытия, ремонта, покраски и мойки автобусных павильонов, в порядок приводят посадочные площадки, ограждения и знаки на дорогах, обследуют мосты. В середине апреля на городских улицах начнут восстанавливать разметку», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.В рамках уборки уже помыли более 3,5 тыс. и покрасили свыше 920 остановочных павильонов, вымыли 616 км ограждений, больше 3,8 тысяч км тротуаров и без малого 21,5 тыс. км проезжей части. По данным ведомства, генеральную уборку планируют завершить к 1 мая.
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Лора Луганская