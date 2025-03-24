Ремонт моста через реку Чёрную в Клину закончат предстоящим летом

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Ремонт моста через реку Чёрную на 532-м км трассы А-108 в подмосковном Клину планируют завершить этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе Центравтомагистрали.
«На время работ на подъезде к мосту в деревню Малеевка установили светофоры, регулирующие движение. Мостовики уже демонтировали изношенную дорожную одежду, гидроизоляцию, а также слой бетонного основания», – говорится в сообщении.Сейчас они восстанавливают деформационные швы. После этого специалисты уложат новое мостовое полотно, установят новые перильные и барьерные ограждения.
Читайте также:
На железнодорожных путях Подмосковья с начала года выявили около 900 нарушителей
Запуск временного пешеходного моста в Поречье перенесли на 1 апреля
В Московской области готовятся к началу сезона ремонта дорог
Лора Луганская