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На железнодорожных путях Подмосковья с начала года выявили около 900 нарушителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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С начала года на объектах железнодорожной инфраструктуры Московской области заметили около 900 нарушителей правил перехода через пути. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минтранса.
«Нарушителей выявили в ходе профилактических рейдов на станциях и пешеходных переходах. С начала года сотрудники транспортной полиции, представителями администраций округов, административной пассажирской инспекции Подмосковья, перевозчиков и волонтёров провели более 1,4 тыс. профилактических мероприятий», – отметили в ведомстве.
Кроме того, нарушителей фиксируют более 140 камер у пешеходных переходов. Больше всего их установлено в Одинцовском городском округе. При этом система способна определить ещё и личность нарушителя. По видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

По статистике ведомства, больше всего нарушений выявлено на так называемых «опасных тропах».

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В Московской области стартует досрочный период сдачи ЕГЭ
20 марта 2025, 21:59

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье 21 марта начинается досрочный период проведения Единого госэкзамена. Он продлится ровно месяц – до 21 апреля, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«Досрочный период предназначен для выпускников школ и студентов колледжей, которые не смогут участвовать в основном этапе. В этом году в Московской области ЕГЭ планируют сдавать досрочно 129 человек, в том числе 34 школьника. На территории региона организовано четыре пункта проведения экзаменов – в Королёве, Красногорске, Одинцове и Раменском», – отметили в министерстве.
Первыми станут экзамены по географии и литература. Их сдадут восемь участников. Экзамены пройдут на базе лицея №4 в Королёве. На написание ЕГЭ по литературе отводится 3 часа 55 минут, на географию – 3 часа.

Результаты экзаменов будут опубликованы не позднее 4 апреля на портале Рособрнадзора и в личных кабинетах участников на сайте Регионального центра обработки информации.

Для тех, кто не сможет прийти на экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни: 18 апреля для ЕГЭ по литературе и 21 апреля – по географии.

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Социальная газификация с начала года охватила 4 тыс. домовладений Подмосковья
20 марта 2025, 21:49

Фото: пресс-служба Мособлгаза

В Московской области по программе социальной газификации с начала года к централизованному газоснабжению подключили 4 тыс. домовладений. Такие данные привели в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
Построено 15 км новых газораспределительных сетей. В марте специалисты Мособлгаза работают по президентскому проекту в 89 населённых пунктах Московской области.
«Подмосковье – лидер в реализации президентской программы социальной газификации. В этом году в её рамках в регионе планируют подключить 18 тыс. домовладений. Мы стремимся обеспечить доступ к голубому топливу для как можно большего числа наших жителей. Природный газ – самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – сказал министр энергетики региона Сергей Воропанов.
Как напомнили в министерстве, подвести газ до забора можно бесплатно, подав заявку на социальную газификацию. Чтобы построить газопровод внутри границ участка и подключить дом к газу, нужно воспользоваться комплексным договором с Мособлгазом.

В договор входят проектно-изыскательские работы (проектирование трассы для газопровода); строительно-монтажные работы в границах участка; техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа.

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В подмосковные индустриальные парки с начала этого года привлекли более 20 резидентов
20 марта 2025, 21:44

Фото: в пресс-служба Мининвеста МО

С начала текущего года в индустриальные парки Московской области удалось привлечь 22 резидента. Такие данные привели в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Суммарная площадь, которую займут новые резиденты, превышает 16 га. Инвестиции в эти проекты составляют 3,5 млрд рублей», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новых предприятиях планируют создать около 500 рабочих мест.

Как напомнили в ведомстве, подобрать локацию для реализации инвестпроекта в Московской области, в том числе на территории индустриальных парков, можно на инвестиционной карте региона.

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13 подмосковных кинотеатров участвуют во Всероссийской акции «Кино Победы»
20 марта 2025, 21:13

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье проходит Всероссийская акция «Кино Победы», сообщили в пресс-службе Минобразования региона. В рамках акции школьники бесплатно смотрят фильмы о Великой Отечественной войне в кинотеатрах региона.
Показы будут проходить до 30 апреля. Учащиеся организованно посещают киносеансы в учебное время по договорённости с кинотеатрами.
«В афише акции – такие фильмы, как «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «28 панфиловцев», «Офицеры», «Белорусский вокзал», «Судьба человека», «Баллада о солдате», «Брестская крепость», «Летят журавли», «Разгром немецких войск под Москвой», «Восхождение», «Торпедоносцы», «Два бойца», «Битва за Севастополь», «Обыкновенный фашизм», – рассказали в министерстве.
В Подмосковье в мероприятиях участвуют 13 кинотеатров. Их список можно найти по ссылке.

Акция «Кино Победы» организована Министерством культуры и Министерством просвещения России. Она проводится в рамках просветительских мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы.

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Запуск временного пешеходного моста в Поречье перенесли на 1 апреля
20 марта 2025, 20:50

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Завершить возведение временного моста для пешеходов через реку Москву в деревне Поречье Рузского муниципального округа планируют 1 апреля. Тогда же для капремонта перекроют движение по основному мосту, сообщили в пресс-службе Минтрансе Подмосковья.
«Сроки запуска временного моста перенесли из-за изменения конструктивного решения при его монтаже. Строители уже обустроили временные разворотные и остановочные площадки для организации автобусного сообщения», – пояснили в ведомстве. В министерстве добавили, что запустить рабочее движение по основному сооружению в Поречье рассчитывают в конце июля, а завершить капремонт – в сентябре.
Капитальный ремонт сооружения проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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