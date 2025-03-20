На железнодорожных путях Подмосковья с начала года выявили около 900 нарушителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО
С начала года на объектах железнодорожной инфраструктуры Московской области заметили около 900 нарушителей правил перехода через пути. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минтранса.
«Нарушителей выявили в ходе профилактических рейдов на станциях и пешеходных переходах. С начала года сотрудники транспортной полиции, представителями администраций округов, административной пассажирской инспекции Подмосковья, перевозчиков и волонтёров провели более 1,4 тыс. профилактических мероприятий», – отметили в ведомстве.Кроме того, нарушителей фиксируют более 140 камер у пешеходных переходов. Больше всего их установлено в Одинцовском городском округе. При этом система способна определить ещё и личность нарушителя. По видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.
По статистике ведомства, больше всего нарушений выявлено на так называемых «опасных тропах».
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Лора Луганская