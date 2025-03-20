Запуск временного пешеходного моста в Поречье перенесли на 1 апреля

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Завершить возведение временного моста для пешеходов через реку Москву в деревне Поречье Рузского муниципального округа планируют 1 апреля. Тогда же для капремонта перекроют движение по основному мосту, сообщили в пресс-службе Минтрансе Подмосковья.
«Сроки запуска временного моста перенесли из-за изменения конструктивного решения при его монтаже. Строители уже обустроили временные разворотные и остановочные площадки для организации автобусного сообщения», – пояснили в ведомстве. В министерстве добавили, что запустить рабочее движение по основному сооружению в Поречье рассчитывают в конце июля, а завершить капремонт – в сентябре.Капитальный ремонт сооружения проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Читайте также:
В Московской области готовятся к началу сезона ремонта дорог
В Долгопрудном запустили светофор с искусственным интеллектом
Подмосковный общественный транспорт начали готовить к тёплому сезону
Лора Луганская