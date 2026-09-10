Генетики МФТИ установили, кому принадлежат останки из церковного склепа в Белёве

10 сентября 2026, 17:46

оригинал Фото: сайт МФТИ

Неизвестные останки, найденные в двух склепах Покровской церкви в Белёве Тульской области, действительно принадлежат представителям купеческой семьи Прохоровых. Это установили учёные МФТИ, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Исследователям удалось подтвердить родственную связь между найденными останками и живым потомком этой династии.



Работу проводили вместе с компанией «Импульстест» в рамках поисковых исследований Института археологии РАН. Анализ ДНК выполнили на оборудовании партнёров с использованием их реагентов. Ранее на церковной территории обнаружили два склепа конца XIX века. Предполагалось, что там захоронены известные белёвские предприниматели – Амвросий Павлович и Павел Амвросиевич Прохоровы.

«Генетики провели фрагментный анализ по 29 аутосомным маркерам и 37 маркерам Y-хромосомы. Результаты показали, что оба погребённых – мужчины, близкие родственники. С вероятностью 99,999809% они являются отцом и сыном. Сравнение с ДНК живого потомка подтвердило их принадлежность к роду Прохоровых», – рассказали в пресс-службе.