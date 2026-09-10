В Московской области завершили ремонт 90% пешеходных коммуникаций
В Подмосковье продолжается реализация губернаторской программы «Пешком». Сейчас из 1039 запланированных адресов полностью завершены работы на 938 объектах, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Общий процент выполнения по региону достиг 90%. Полностью выполнили план 37 муниципалитетов.
«Программа в этом году увеличена почти вдвое. Планируем обновить 1037 пешеходных коммуникаций. Речь идёт не только о создании новых дорожек, но и о ремонте существующих. Адресный перечень сформировали по результатам заявок, полученных от населения. В приоритете обустройство троп вблизи социально значимых объектов – школ и больниц», – отметил глава Минчистоты Подмосковья Игорь Даниленко.Как отметили в ведомстве, благоустроенные тропы сокращают время жителей Подмосковья в пути до школ, поликлиник, остановок общественного транспорта и социальных объектов.