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Житель Ногинска разводил коноплю в подвале своего дома

оригинал Фото: istockphoto.com/MasterKeySystem

36-летнего жителя Ногинска задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



По данным следствия, мужчина установил в подвале своего дома оборудование для культивации растений и выращивал там коноплю на продажу.

«В ходе обыска в подвале обнаружили гроубоксы, системы вентиляции и освещения, 14 кустов конопли и ёмкость с растительным веществом общей массой 900 граммов», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили вещество и установили, что это марихуана.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». До суда задержанного оставили под стражей.
Лев Каштанов

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