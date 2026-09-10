Житель Ногинска разводил коноплю в подвале своего дома

10 сентября 2026, 17:27

оригинал Фото: istockphoto.com/MasterKeySystem

36-летнего жителя Ногинска задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина установил в подвале своего дома оборудование для культивации растений и выращивал там коноплю на продажу.





«В ходе обыска в подвале обнаружили гроубоксы, системы вентиляции и освещения, 14 кустов конопли и ёмкость с растительным веществом общей массой 900 граммов», — говорится в сообщении.