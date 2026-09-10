Житель Ногинска разводил коноплю в подвале своего дома
36-летнего жителя Ногинска задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина установил в подвале своего дома оборудование для культивации растений и выращивал там коноплю на продажу.
«В ходе обыска в подвале обнаружили гроубоксы, системы вентиляции и освещения, 14 кустов конопли и ёмкость с растительным веществом общей массой 900 граммов», — говорится в сообщении.Эксперты проверили вещество и установили, что это марихуана.
Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». До суда задержанного оставили под стражей.