Генпрокурор Краснов перечислил цели и задачи конкурса «Вместе против коррупции!»Генпрокуратура России проводит Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Он проходит под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции, сообщили организаторы.
Конкурсные работы – антикоррупционные плакаты и видеоролики – принимают на сайте конкурса до 1 октября 2025 года. На том же сайте можно найти правила его проведения. Сейчас организаторы уже приняли 6 956 работ.
«Борьба с коррупцией – задача не только органов государственной власти, но и каждого человека. Генеральная прокуратура ежегодно проводит конкурс, который уже стал доброй традицией. Его география постоянно расширяется. Цель – объединить неравнодушную молодёжь из разных стран в борьбе с коррупцией. Участникам предстоит творчески выразить своё отношение к коррупции, обозначить роль общества не только в профилактике этого негативного явления, но и в развитии правовой культуры», – обратился к участникам генпрокурор России Игорь Краснов.Подведение итогов конкурса планируют приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.