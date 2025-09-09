С бывшего мэра российского города взыскали крупную сумму
Прокуратура Нижегородской области в соцсетях сообщила, что с бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, приговорённого к 10 годам лишения свободы, в доход государства взыскали более одного миллиарда рублей.
По данным надзорного органа, Сорокин, возглавлявший город с октября 2010 по октябрь 2015 года, занимался коммерческой деятельностью, используя служебное положение. По версии следствия, он оказывал содействие компании‑застройщику и своей супруге Эладе Нагорной в получении льготных условий. Благодаря заключённым с министерством госимущества и земельных ресурсов региона договорам на аренду земельных участков, был построен жилой комплекс «Новая Кузнечиха» из 35 домов. От продажи помещений по этому проекту извлечена прибыль свыше 1,5 млрд руб.
Часть полученных от коррупционной схемы средств была вложена в уставной капитал ООО «Старт‑Строй». В декабре 2023 года бывшая супруга Сорокина подала заявление о выходе из состава учредителей, что согласно закону влечёт обязанность компании выплатить стоимость её 60% доли — более миллиарда рублей.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства право требования этой выплаты; суд удовлетворил иск в полном объёме.
