С бывшего мэра российского города взыскали крупную сумму

09 сентября 2025, 12:44

Прокуратура: С бывшего мэра Нижнего Новгорода суд взыскал свыше миллиарда рублей

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Прокуратура Нижегородской области в соцсетях сообщила, что с бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, приговорённого к 10 годам лишения свободы, в доход государства взыскали более одного миллиарда рублей.