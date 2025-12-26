«Герои Подмосковья» — обучение и стажировки с наставниками для бойцов СВО

26 декабря 2025, 11:09

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области работает программа «Герои Подмосковья». Это продолжение федерального проекта «Время Героев», который реализуют по инициативе Президента России Владимира Путина. Она помогает участникам специальной военной операции найти себя в повседневной жизни, получить новые знания и построить карьеру в органах власти или крупных компаниях.





Главная цель проекта — подготовить сильных, компетентных управленцев из числа ветеранов СВО. Участникам помогают развить лидерские качества, разобраться в работе государственных и муниципальных структур, а также получить практический опыт.



Обучение длится 12 месяцев и бесплатно для всех, кто прошел конкурсный отбор. Программа включает четыре очно-заочных модуля и стажировку — в том числе в органах власти Подмосковья и муниципалитетах. На протяжении всего обучения участников сопровождают наставники с управленческим опытом.



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее отмечал, что проект пользуется большим спросом у бойцов, которые возвращаются домой.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — сказал губернатор.