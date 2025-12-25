Подмосковье выделит 165 млрд рублей на соцподдержку в 2026 году
В Московской области выделят более 165 млрд рублей на социальную сферу в 2026 году. Это один из ключевых приоритетов регионального бюджета, сообщили в Министерстве экономики и финансов Подмосковья.
Основную часть средств — свыше 105 млрд рублей — заложили для реализации подпрограммы «Социальная поддержка граждан». Деньги пойдут на помощь семьям с детьми, пожилым людям, жителям с инвалидностью и другим категориям, которым нужна поддержка. Более 30 млрд рублей в 2026 году направят на социальные выплаты и субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг.
Особое внимание уделят пожилым жителям Московской области. На региональную социальную доплату к пенсии предусмотрели 8,3 млрд рублей. Еще 3,7 млрд рублей направят на ежемесячные выплаты неработающим одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Почти 19,5 млрд рублей выделили на работу учреждений соцобслуживания. Эти средства позволят обеспечить стабильную работу организаций и повысить качество услуг.
Регион продолжает развивать негосударственный сектор соцподдержки. В 2026 году на это направление направят около 4,3 млрд рублей. В Московской области рассчитывают, что участие частных и некоммерческих организаций расширит доступность помощи и повысит качество услуг за счет конкуренции.
Часть средств пойдет на семейную политику. В 2026 году 52,3 млрд рублей выделят на поддержку семей и повышение рождаемости. Из них 33 млрд рублей — ежемесячные пособия на детей. А еще здесь предусмотрели выплаты при рождении третьего и последующих детей — 1,4 млрд рублей, региональный маткапитал — 429 млн рублей и выплаты на полноценное питание беременным и кормящим матерям — 963 млн рублей.
Читайте также: