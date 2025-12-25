Подмосковье выделит 165 млрд рублей на соцподдержку в 2026 году

25 декабря 2025, 09:16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

В Московской области выделят более 165 млрд рублей на социальную сферу в 2026 году. Это один из ключевых приоритетов регионального бюджета, сообщили в Министерстве экономики и финансов Подмосковья.