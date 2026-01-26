«Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО освоить новые навыки с наставниками
В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья», направленную на подготовку высококвалифицированных кадров для работы в органах власти и госкомпаниях.
Цель программы — помочь ветеранам и участникам спецоперации освоить новые профессиональные компетенции, научиться работать в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в крупных госкорпорациях. Участники получают наставников из числа опытных руководителей, которые помогают с адаптацией и консультируют по вопросам практики и профессионального роста.
«Если у меня возникают вопросы, я могу обратиться и к нему, и к его заместителям, мне всегда помогают. Сейчас, например, я обратился к нему за советом, и завтра у нас как раз встреча. Его помощь, в том числе, касается выбора тематики дипломной работы», — рассказал один из участников программы, ветеран СВО Алексей Киселенко.Наставником военнослужащего стал глава Богородского округа Игорь Сухин. По словам Алексея, участие в выездных заседаниях позволяет наблюдать работу профессионала со стороны и перенимать его опыт.
Принять участие в программе может любой участник спецоперации, желающий развивать навыки для государственной или корпоративной карьеры. Все подробности и форма заявки доступны на официальном сайте.