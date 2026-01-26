«Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО освоить новые навыки с наставниками

26 января 2026, 12:47

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья», направленную на подготовку высококвалифицированных кадров для работы в органах власти и госкомпаниях.





Цель программы — помочь ветеранам и участникам спецоперации освоить новые профессиональные компетенции, научиться работать в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в крупных госкорпорациях. Участники получают наставников из числа опытных руководителей, которые помогают с адаптацией и консультируют по вопросам практики и профессионального роста.



«Если у меня возникают вопросы, я могу обратиться и к нему, и к его заместителям, мне всегда помогают. Сейчас, например, я обратился к нему за советом, и завтра у нас как раз встреча. Его помощь, в том числе, касается выбора тематики дипломной работы», — рассказал один из участников программы, ветеран СВО Алексей Киселенко.