Герой России Людмила Болилая оценила работу Центра общественного наблюдения в Одинцове

19 сентября 2026, 15:15

Герой России Людмила Болилая отметила возможности видеоконтроля на выборах

Людмила Болилая (Фото: пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»)

Герой России Людмила Болилая посетила Центр общественного наблюдения за выборами в Одинцове. Она ознакомилась с работой площадки и системой видеоконтроля, которая позволяет в режиме реального времени получать изображение с избирательных участков Московской области.





По словам Болилой, она впервые оказалась в подобном высокотехнологичном центре и отметила, что такая система позволяет оперативно отслеживать происходящее на участках и реагировать на возникающие вопросы.





«Очень важно, ведь система позволяет моментально замечать любые нюансы и оперативно реагировать на обращения людей», — отметила Герой России.

«Огромная благодарность организаторам и общественным наблюдателям за их труд», — сказала она.

«Увидела, с каким приподнятым настроением приходят люди: целыми семьями, с детьми — как на настоящий праздник!» — рассказала Болилая.