Герой России Людмила Болилая оценила работу Центра общественного наблюдения в Одинцове
Герой России Людмила Болилая отметила возможности видеоконтроля на выборах
Герой России Людмила Болилая посетила Центр общественного наблюдения за выборами в Одинцове. Она ознакомилась с работой площадки и системой видеоконтроля, которая позволяет в режиме реального времени получать изображение с избирательных участков Московской области.
По словам Болилой, она впервые оказалась в подобном высокотехнологичном центре и отметила, что такая система позволяет оперативно отслеживать происходящее на участках и реагировать на возникающие вопросы.
«Очень важно, ведь система позволяет моментально замечать любые нюансы и оперативно реагировать на обращения людей», — отметила Герой России.Отдельно Людмила Болилая поблагодарила организаторов и общественных наблюдателей за работу в дни голосования. Она обратила внимание на высокую нагрузку и подчеркнула, что, несмотря на это, команда действует слаженно и профессионально.
«Огромная благодарность организаторам и общественным наблюдателям за их труд», — сказала она.Болилая также поделилась впечатлениями от собственного участия в голосовании. Накануне она проголосовала на избирательном участке в Ступине. По словам Героя России, ей запомнилось настроение людей, которые приходили голосовать семьями.
«Увидела, с каким приподнятым настроением приходят люди: целыми семьями, с детьми — как на настоящий праздник!» — рассказала Болилая.Она также отметила, что жители региона используют как традиционный формат голосования на участках, так и дистанционное участие. Для самой Болилой участие в выборах, по её словам, является возможностью выразить свою позицию.