Ветеран СВО лично пришёл на голосование и сделал свой выбор
На избирательном участке №2256 в Павловском Посаде сегодня проголосовал ветеран СВО Евгений Симоненков, который также занимает должность заместителя руководителя местной Ассоциации ветеранов СВО.
У входа мужчину встретили волонтёры. Они помогли ему сориентироваться на участке и пройти к нужному месту. Евгений отметил внимательное отношение со стороны организаторов голосования и поблагодарил тех, кто помогал избирателям.
По словам ветерана, на участке царила спокойная и доброжелательная атмосфера. Организаторы и волонтёры были готовы помочь посетителям и ответить на возникающие вопросы.
Для Евгения возможность лично прийти на участок оказалась особенно важной. Несмотря на обстоятельства, он решил не оставаться в стороне от избирательного процесса и самостоятельно отдать свой голос.
«Для меня было важно лично прийти и сделать свой выбор», — отметил ветеран.