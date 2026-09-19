Ветеран СВО лично пришёл на голосование и сделал свой выбор

19 сентября 2026, 14:54

Ветеран СВО Евгений Симоненков проголосовал в Павловском Посаде

Евгений Симоненков (Фото: пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»)

На избирательном участке №2256 в Павловском Посаде сегодня проголосовал ветеран СВО Евгений Симоненков, который также занимает должность заместителя руководителя местной Ассоциации ветеранов СВО.





У входа мужчину встретили волонтёры. Они помогли ему сориентироваться на участке и пройти к нужному месту. Евгений отметил внимательное отношение со стороны организаторов голосования и поблагодарил тех, кто помогал избирателям.



По словам ветерана, на участке царила спокойная и доброжелательная атмосфера. Организаторы и волонтёры были готовы помочь посетителям и ответить на возникающие вопросы.



Для Евгения возможность лично прийти на участок оказалась особенно важной. Несмотря на обстоятельства, он решил не оставаться в стороне от избирательного процесса и самостоятельно отдать свой голос.





«Для меня было важно лично прийти и сделать свой выбор», — отметил ветеран.