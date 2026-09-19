Спикер Мособлдумы Брынцалов проверил организацию голосования в Реутове

19 сентября 2026, 14:33

оригинал Фото: пресс-служба «Единой России»

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов вместе с главой Реутова Алексеем Ковязиным и главой Балашихи Сергеем Юровым посетил избирательные участки № 2662–2665 в школе № 6.





Брынцалов поговорил с членами комиссий и наблюдателями. По его словам, голосование идёт штатно.

«Явка сегодня гораздо больше, чем вчера. И это естественно, так как выходной. Видим, что многие приходят и голосуют с детьми. Самое главное — на всех участках обеспечена безопасность и видеонаблюдение, присутствуют наблюдатели. Организация выборов в Реутове всегда была на хорошем уровне. И сегодня мы в этом ещё раз убедились», — отметил председатель Мособлдумы.