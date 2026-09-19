Спикер Мособлдумы Брынцалов проверил организацию голосования в Реутове
В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов вместе с главой Реутова Алексеем Ковязиным и главой Балашихи Сергеем Юровым посетил избирательные участки № 2662–2665 в школе № 6.
Брынцалов поговорил с членами комиссий и наблюдателями. По его словам, голосование идёт штатно.
«Явка сегодня гораздо больше, чем вчера. И это естественно, так как выходной. Видим, что многие приходят и голосуют с детьми. Самое главное — на всех участках обеспечена безопасность и видеонаблюдение, присутствуют наблюдатели. Организация выборов в Реутове всегда была на хорошем уровне. И сегодня мы в этом ещё раз убедились», — отметил председатель Мособлдумы.В округе работают 46 участковых комиссий, за которыми закрепили более 68 тысяч избирателей. Те, кому неудобно голосовать очно, выбирают дистанционное электронное голосование. Те, кто не может прийти по состоянию здоровья, голосуют на дому.
Всего в Московской области открыли порядка 3,9 тысячи участков, 52 из них — в местах временного пребывания избирателей. Брынцалов поблагодарил членов комиссий и наблюдателей за работу.