«Мир может учиться у России»: наблюдатель из Сербии высказался о выборах в Подмосковье
Боян Вулин оценил работу Центра общественного наблюдения в Подмосковье
Председатель Комитета по международному сотрудничеству сербской партии «Движение социалистов» Боян Вулин, который участвует в выборах в России в качестве международного наблюдателя, посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове. Он ознакомился с организацией мониторинга голосования и поделился впечатлениями от увиденного.
Вулин рассказал, что наблюдает за избирательным процессом уже второй день. По его словам, организация работы, вопросы безопасности и возможности для общественного наблюдения соответствуют, как он считает, высоким международным стандартам.
«Все, что мы увидели, соответствует очень высоким международным стандартам. Организация очень хорошая», — отметил сербский наблюдатель.Отдельно Вулин обратил внимание на атмосферу на избирательных участках. Он отметил позитивный настрой как среди граждан, которые приходят голосовать, так и среди тех, кто работает на выборах.
По мнению Вулина, присутствие международных наблюдателей важно для того, чтобы представители разных стран могли лично ознакомиться с организацией голосования и затем поделиться своими впечатлениями.
«Не только Сербия, но и весь мир может учиться у России», — заявил он.Вулин также подчеркнул, что международные наблюдатели, находясь непосредственно на местах, получают возможность самостоятельно увидеть происходящее и сформировать собственное представление об избирательном процессе.