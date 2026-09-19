«Мир может учиться у России»: наблюдатель из Сербии высказался о выборах в Подмосковье

19 сентября 2026, 14:41

Боян Вулин оценил работу Центра общественного наблюдения в Подмосковье

Боян Вулин (Фото: пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»)

Председатель Комитета по международному сотрудничеству сербской партии «Движение социалистов» Боян Вулин, который участвует в выборах в России в качестве международного наблюдателя, посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове. Он ознакомился с организацией мониторинга голосования и поделился впечатлениями от увиденного.





Вулин рассказал, что наблюдает за избирательным процессом уже второй день. По его словам, организация работы, вопросы безопасности и возможности для общественного наблюдения соответствуют, как он считает, высоким международным стандартам.





«Все, что мы увидели, соответствует очень высоким международным стандартам. Организация очень хорошая», — отметил сербский наблюдатель.

«Не только Сербия, но и весь мир может учиться у России», — заявил он.