Гидросооружения на торфяниках Подмосковья начнут обслуживать роботы
Для обслуживания гидросооружений на обводнённых торфяниках Московской области начнут применять роботизированную технику с дистанционным управлением. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минэнерго.
Роботы поступят в распоряжение аварийно-восстановительной службы региона (МОС АВС).
«Сейчас важно опираться на современные технические решения, которые позволяют работать эффективнее и безопаснее. Цифровые инструменты и роботизация помогают снижать нагрузку на сотрудников и делать процессы более управляемыми», — сказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.Ключевой задачей роботов будет удаление растительности на территории торфяников для снижения риска пожаров. С этим заданием машины справляются в 25 раз продуктивнее людей.