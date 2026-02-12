Подмосковье представило новый подход к включению природных зон в городскую среду
Сессия «Водно-зелёный городской каркас», посвящённая современным подходам к формированию комфортной городской среды, состоялась на первом Международном форуме зелёной отрасли в Санкт-Петербурге. С докладом выступила руководительница управления обеспечения устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Мособлархитектуры Алеся Гончарик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Главным тезисом подмосковной докладчицы стало обязательное закрепление водно-зелёного каркаса в документах стратегического планирования.
«Наличие естественных и необходимость создания искусственных природных зон учитывается в схемах территориального планирования региона в целом и в генпланах округов», — сказала Алеся Гончарик.Она добавила, что проекты создания общественных территории в Московской области создаются с учётом принципов экологической устойчивости. Важным аспектом является также сохранение существующей структуры ландшафтов.