В детсаде при гимназии Ушинского в Клину начались отделочные работы

12 февраля 2026, 14:43

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дошкольное отделение гимназии имени Ушинского в Клину капитально ремонтируют. Сейчас в здании, расположенном в Бородинском проезде, начались отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт ведётся в рамках областной госпрограммы по обновлению и строительству объектов социальной инфраструктуры в соответствии с задачами национального проекта «Семья».





«В детском саду отремонтируют фасад, кровлю вместе с водосточной системой и входные группы, заменят инженерные сети, проведут отделку помещений, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщении.