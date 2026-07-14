Гимнасты из Подмосковья завоевали четыре медали в финале Спартакиады учащихся
Одну серебряную и три бронзовые медали завоевали представители Московской области в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Уфе с 7 по 14 июля. Их участниками стали 147 спортсменов из 35 российских регионов.
«Серебряную медаль выиграла в командном многоборье подмосковная сборная, за которую выступали Семён Негин из Красногорска и Кирилл Добровенко, Кирилл Ожерельев и Павел Маркин из Королёва», — говорится в сообщении.Бронзовые награды получили Кирилл Добровенко в состязаниях на перекладине, Кирилл Ожерельев — на параллельных брусьях и Вероника Устинова из Красногорска — в опорном прыжке.