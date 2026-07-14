Подмосковные тхэквондисты завоевали два золота в финале Спартакиады учащихся

14 июля 2026, 17:10

оригинал Фото: Федерация дзюдо России

Спортсмены из Московской области выиграли две золотые медали в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по тхэквондо ВТФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В соревнованиях участвовали 184 спортсмена из 38 регионов России. Сборную Московской области представляли два тхэквондиста, и оба не остались без наград.

«Соревнования в дисциплине ВТФ-пхумсэ выиграла Анна Алексеенко из Краснознаменска. Серебро и бронзу завоевали спортсменки из Краснодарского и Приморского краёв. Золото в весовой категории до 48 килограммов среди юниоров взял Николай Сычёв из Одинцова. Серебряным призёром стал спортсмен из Ростовской области. Третье место разделили тхэквондисты из ХМАО и Санкт-Петербурга», – рассказали в ведомстве.