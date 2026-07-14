В подмосковной деревне Сапроново началось строительство подстанции скорой помощи
Подстанцию скорой помощи на пять бригад начали строить в составе ЖК «Первый Донской» на территории деревни Сапроново Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сейчас уже завершена вертикальная планировка участка и устройство свайного основания.
«В ближайшее время строители примутся за возведение фундамента и несущего каркаса здания. Уникальность проекта состоит в установке на фасаде алюминиевых ламелей, что придаст зданию необычный облик», — рассказал представитель компании-застройщика «ФСК» Александр Евдокимов.Подстанция будет переменной этажности. В ней разместят учебно-методические кабинеты, душевые, комнаты отдыха, административные и подсобные помещения. Кроме того, в проект входит навес для пяти автомобилей скорой помощи.