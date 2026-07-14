В подмосковной деревне Сапроново началось строительство подстанции скорой помощи

14 июля 2026, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Подстанцию скорой помощи на пять бригад начали строить в составе ЖК «Первый Донской» на территории деревни Сапроново Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сейчас уже завершена вертикальная планировка участка и устройство свайного основания.





«В ближайшее время строители примутся за возведение фундамента и несущего каркаса здания. Уникальность проекта состоит в установке на фасаде алюминиевых ламелей, что придаст зданию необычный облик», — рассказал представитель компании-застройщика «ФСК» Александр Евдокимов.