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Дзюдоист Коловердов из Подмосковья завоевал Кубок Европы

оригинал Павел Коловердов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Павел Коловердов из Щёлкова одержал победу на Кубке Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



Турнир проходил в венгерском городе Пакш 11-12 июля. В нём участвовали около 390 спортсменов из 35 стран.

«Коловердов выиграл золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов. В полуфинале он победил спортсмена из Швеции, а в финале — россиянина Атмира Соблирова», — говорится в сообщении.
Всего на соревнованиях российская сборная завоевала 25 медалей — десять золотых, шесть серебряных и девять бронзовых — и заняла первое место в командном зачёте.

Ранее сообщалось, что подмосковные юниорки выиграли пять медалей на первенстве России по гребному слалому.
Лев Каштанов

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