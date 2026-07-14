Дзюдоист Коловердов из Подмосковья завоевал Кубок Европы

14 июля 2026, 15:33

оригинал Павел Коловердов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Павел Коловердов из Щёлкова одержал победу на Кубке Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Турнир проходил в венгерском городе Пакш 11-12 июля. В нём участвовали около 390 спортсменов из 35 стран.





«Коловердов выиграл золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов. В полуфинале он победил спортсмена из Швеции, а в финале — россиянина Атмира Соблирова», — говорится в сообщении.