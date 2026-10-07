Гимнастка Бабихина из Подмосковья завоевала награду первенства России

07 октября 2026, 16:11

оригинал Софья Бабихина (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Софья Бабихина из Люберец выиграла серебряную медаль на первенстве России по спортивной гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходят в Уфе. Они начались 29 сентября и завершатся сегодня, 7 октября. В них принимают участие более 110 гимнасток и 130 гимнастов из разных российских регионов.





«Представительница Подмосковья поднялась на вторую ступень пьедестала почёта по итогам упражнений на разновысоких брусьях среди юниорок. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала москвичка, а третье место заняла спортсменка из Владимирской области», — говорится в сообщении.