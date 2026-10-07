В детском автогородке в Красногорске проложили дороги

07 октября 2026, 15:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Площадку для катания на машинках и практического изучения правил дорожного движения обустраивают в детском городке «Сказочный» в Красногорске. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





В настоящее время мини-дороги, по которым будут ездить ребята, практически готовы.





«Сейчас на территории устанавливают декорации и павильоны», — говорится в сообщении.