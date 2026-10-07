В детском автогородке в Красногорске проложили дороги
Площадку для катания на машинках и практического изучения правил дорожного движения обустраивают в детском городке «Сказочный» в Красногорске. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В настоящее время мини-дороги, по которым будут ездить ребята, практически готовы.
«Сейчас на территории устанавливают декорации и павильоны», — говорится в сообщении.В автогородке ребята смогут познакомиться с дорожными знаками, потренироваться правильно переходить проезжую часть и освоят основы безопасного поведения на улице.
Рядом с автогородком обустроят детскую игровую площадку.
Ранее сообщалось, что участники экологической акции посадили под посёлком Нахабино округа Красногорск более тысячи саженцев ели.