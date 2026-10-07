Хоккеист Межуев из Раменского округа вошёл в состав сборной России
В состав национальной сборной по хоккею на роликах вошёл Денис Межуев из села Гжель Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Теперь спортсмен сразится за честь страны на чемпионате мира по хоккею на роликах, который будет проходить в столице Парагвая городе Асунсьон с 11 по 18 октября в рамках World Skate Games.
«После завершения интенсивных сборов в Москве Денис отправляется в далёкий Парагвай. Путь к турниру был долгим, а впереди важные состязания», — говорится в сообщении.В администрации округа отметили, что сборная России по хоккею на роликах будет выступать под государственным флагом и с гимном.
Ранее сообщалось, что представители Московской области завоевали три медали на первенстве России по настольному теннису среди спортсменов до 22 лет.