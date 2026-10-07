Хоккеист Межуев из Раменского округа вошёл в состав сборной России

07 октября 2026, 15:31

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

В состав национальной сборной по хоккею на роликах вошёл Денис Межуев из села Гжель Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Теперь спортсмен сразится за честь страны на чемпионате мира по хоккею на роликах, который будет проходить в столице Парагвая городе Асунсьон с 11 по 18 октября в рамках World Skate Games.





«После завершения интенсивных сборов в Москве Денис отправляется в далёкий Парагвай. Путь к турниру был долгим, а впереди важные состязания», — говорится в сообщении.