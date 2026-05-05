Гимнастка из Подмосковья Алена Селиверстова взяла две медали на Кубке Европы
Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Представительница Подмосковья Алена Селиверстова завоевала две награды на Кубке Европы по художественной гимнастике «European Cup Series-2026» в составе национальной команды. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная спортсменка (Центр олимпийских видов спорта, Дмитров) вместе с командой стала победителем Кубка Европы в групповом упражнении с тремя обручами и двумя парами булав. В состав сборной также вошли Николь Андрончик, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова и Нелли Реутская.
Российские гимнастки набрали 27,250 балла и опередили команды Белоруссии (26,700) и Украины (26,550). Тем же составом российская сборная завоевала бронзу в групповом упражнении «кросс-баттл». Золото в этой дисциплине досталось Болгарии, серебро — команде Израиля. Всего в активе сборной России на Кубке Европы 10 медалей. Этот результат вывел национальную команду на первое место в общекомандном зачёте.
Турнир прошёл с 30 апреля по 3 мая 2026 года в Баку (Азербайджан). Участие в нём приняли 197 спортсменок из 32 стран. Кубок Европы проводят второй год подряд. Главная особенность соревнований — формат «кросс-баттлов», где гимнастки соревнуются на выбывание. Это усиливает психологическое давление и повышает цену каждой ошибки.
