Юная спортсменка из Пушкина стала мастером спорта по джиу-джитсу
Звание «Мастер спорта России» в дисциплине «джиу-джитсу» завоевала воспитанница Дворца спорта «Пушкино» Виктория Игнатьева. Об этом сообщает пресс-служба Пушкинского городского округа.
«Этот успех – результат упорных тренировок под чутким руководством тренера и наставника Светланы Гранкиной. Виктория уже успела заявить о себе на соревнованиях на национальном уровне, она неоднократно завоёвывала награды чемпионата России. А на мировых первенствах в Астане и Абу-Даби она вошла в пятерку лучших», — говорится в сообщении.Виктория Игнатьева также является кандидатом мастера спорта по самбо. Помимо спорта Виктория занимается юриспруденцией: она учится на первом курсе Всероссийского госуниверситета юстиции при Минюсте РФ.