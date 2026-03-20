Гимнастки из Подмосковья завоевали две медали на первенстве России
Две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на первенстве России по спортивной гимнастике «Восходящая звезда». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Награды подмосковные спортсменки получили в командном и личном зачёте.
«В сборной за Московскую область выступали Вероника Королёва, Варвара Алексова, Татьяна Хлынина, Софья Бабихина, Снежана Гуськова и Таисия Чубрикова. Они заняли третье место, а на первую и вторую ступени пьедестала почёта поднялись представительницы Москвы и Санкт-Петербурга соответственно», — говорится в сообщении.В личном зачёте бронзу выиграла Таисия Чубрикова. Победительницей стала гимнастка из Башкортостана, а второе место заняла москвичка.
Турнир проходил в Москве с 13 по 19 марта.