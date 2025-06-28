Гимназия имени Подольских курсантов почти готова к встрече детей

28 июня 2025, 20:06

оригинал Фото: пресс-служба Минстроя МО

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск завершились работы по капитальному ремонту Академического корпуса Гимназии имени Подольских курсантов. Сейчас там расставляют мебель и настраивают оборудование, сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.