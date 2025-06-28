Гимназия имени Подольских курсантов почти готова к встрече детей
В микрорайоне Климовск городского округа Подольск завершились работы по капитальному ремонту Академического корпуса Гимназии имени Подольских курсантов. Сейчас там расставляют мебель и настраивают оборудование, сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.
Работы проходили в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», согласно задачам проекта «Молодежь и дети».
В большей части кабинетов уже стоит новая мебель. В актовом зале подключили световое и звуковое оборудование, а еще закупили удобные мягкие кресла. В спортзале установили спортивные снаряды и подготовили нужный инвентарь. В пищеблоке сейчас настраивают оборудование — закупили посудомоечную машину, электроплиты и духовые шкафы. Также в обновленной столовой собрали мебель для учеников.
На школьном стадионе обновили беговые дорожки, а на футбольном поле положили новое искусственное покрытие. Рядом разместились спортивные тренажеры.
Отмечалось, что на фасаде здания можно увидеть панно с изображением памятника Подольским курсантам. Внутри декораторы оформили стены картинами, которые посвящены истории Подольска.
Обновленная Гимназия встретит детей уже 1 сентября.
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