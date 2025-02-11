Глава алтайского Минздрава Хубезов провёл мастер-класс для студентов и спасателей в Детском центре им. Л. М. Рошаля

Видео: пресс-служба Минздрава МО
Зампред правительства – министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов познакомился с работой Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
В ходе визита Хубезов обучил оказанию первой медицинской помощи и тактической медицине студентов медколледжа, работников МЧС, противопожарно-спасательной и других служб.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как рассказали в министерстве, обучения проводятся по поручению президента Владимира Путина по подготовке населения и сотрудников экстренных оперативных служб приёмам оказания первой помощи. Мастер-классы продлятся в Детском центре Рошаля 11 и 12 февраля.
На днях заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №1 ДКЦ Павел Фёдоров провёл лекцию для юнармейцев. Они узнали, как оказать первую медицинскую помощь; как действовать в случае эпилептического приступа; как справиться с паникой; следует ли извлекать инородное тело и что необходимо сообщить бригаде скорой помощи.
Фото: ТГ-канал ДКЦ
Фото: ТГ-канал ДКЦ
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В ходе визита Хубезов обучил оказанию первой медицинской помощи и тактической медицине студентов медколледжа, работников МЧС, противопожарно-спасательной и других служб.
«Во время обучения рассмотрели такие ключевые аспекты первой помощи, как остановка кровотечения, помощь при чрезвычайных ситуациях, действия при ДТП, излечение инородных тел. Особое внимание уделили помощи при боевых ранениях и травмах, полученных в результате атак БПЛА, действиям при террористических актах. Разбирали не теоретические примеры, а реальные случаи из практики сотрудников. Далее эти знания они будут передавать на курсах по оказанию первичной помощи», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Он поблагодарил Дмитрия Хубезова за уделённое время и переданный опыт.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как рассказали в министерстве, обучения проводятся по поручению президента Владимира Путина по подготовке населения и сотрудников экстренных оперативных служб приёмам оказания первой помощи. Мастер-классы продлятся в Детском центре Рошаля 11 и 12 февраля.
На днях заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №1 ДКЦ Павел Фёдоров провёл лекцию для юнармейцев. Они узнали, как оказать первую медицинскую помощь; как действовать в случае эпилептического приступа; как справиться с паникой; следует ли извлекать инородное тело и что необходимо сообщить бригаде скорой помощи.
Фото: ТГ-канал ДКЦ
«На встрече по теме «Оказание первой медицинской помощи» в стенах нашего центра юнармейцы смогли подробно изучить основы первичной помощи, научиться правильно оценивать состояние пострадавшего, освоили методику сердечно-лёгочной реанимации в различных ситуациях», – говорится в телеграм-канале центра.Как отметили в ДКЦ, все эти знания имеют критическое значение и способны помочь в решающий момент спасти человеческую жизнь.
Фото: ТГ-канал ДКЦ
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Лора Луганская