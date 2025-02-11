Врачи Апрелевской поликлиники спасли ногу пациентке с гангреной

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги дневного стационара Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы спасли ногу женщине, наступившей на ржавый гвоздь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В поликлинику поступила 43-летняя пациентка, насупившая ранее на гвоздь. В результате травмы у неё развились флегмона и гангрена. В поликлинику она обратилась уже после того, как ей удалили один палец.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Она продолжит наблюдение у врача-эндокринолога по месту жительства.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года провели более 120 тыс. телемедицинских консультаций
В Подмосковье заработал ещё один цифровой рентген-аппарат
Московский областной центр крови провёл за год около 320 выездных акций
«Своевременное обращение за медицинской помощью играет ключевую роль в восстановлении. Например, в случае с сахарным диабетом любая травма может обернуться тяжёлыми осложнениями в виде долго незаживающих язв, флегмон и привести к гангрене. Лечение заняло три месяца. Нам удалось остановить распространение инфекции», – рассказала врач-хирург дневного стационара Апрелевской поликлиники Вера Заречина.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Она продолжит наблюдение у врача-эндокринолога по месту жительства.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года провели более 120 тыс. телемедицинских консультаций
В Подмосковье заработал ещё один цифровой рентген-аппарат
Московский областной центр крови провёл за год около 320 выездных акций
Лора Луганская