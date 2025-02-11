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В ДКЦ им. Рошаля провели лекцию для юнармейцев о первой медицинской помощи

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Лекцию, посвящённую оказанию первой медицинской помощи, прочёл юнармейцам заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1 Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля Павел Фёдоров, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Под руководством квалифицированного специалиста юнармейцы познакомились с основами оказания первичной медицинской помощи, научились правильно оценивать состояние пострадавшего, а также освоили методику сердечно-лёгочной реанимации в самых разных ситуациях», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск



В рамках лекции Павел Фёдоров также рассказал ребятам, какую информацию необходимо сообщить диспетчеру при вызове скорой помощи, нужно ли извлекать из тела инородный предмет, что делать при эпилептическом припадке и как справиться паникой.

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#здравоохранение
Глава алтайского Минздрава Хубезов провёл мастер-класс для студентов и спасателей в Детском центре
Глава Минздрава Алтая Хубезов провёл мастер-класс в Подмосковье
11 февраля 2025, 17:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Зампред правительства – министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов познакомился с работой Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

В ходе визита Хубезов обучил оказанию первой медицинской помощи и тактической медицине студентов медколледжа, работников МЧС, противопожарно-спасательной и других служб.
«Во время обучения рассмотрели такие ключевые аспекты первой помощи, как остановка кровотечения, помощь при чрезвычайных ситуациях, действия при ДТП, излечение инородных тел. Особое внимание уделили помощи при боевых ранениях и травмах, полученных в результате атак БПЛА, действиям при террористических актах. Разбирали не теоретические примеры, а реальные случаи из практики сотрудников. Далее эти знания они будут передавать на курсах по оказанию первичной помощи», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он поблагодарил Дмитрия Хубезова за уделённое время и переданный опыт.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как рассказали в министерстве, обучения проводятся по поручению президента Владимира Путина по подготовке населения и сотрудников экстренных оперативных служб приёмам оказания первой помощи. Мастер-классы продлятся в Детском центре Рошаля 11 и 12 февраля.

На днях заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №1 ДКЦ Павел Фёдоров провёл лекцию для юнармейцев. Они узнали, как оказать первую медицинскую помощь; как действовать в случае эпилептического приступа; как справиться с паникой; следует ли извлекать инородное тело и что необходимо сообщить бригаде скорой помощи.
Фото: ТГ-канал ДКЦ

«На встрече по теме «Оказание первой медицинской помощи» в стенах нашего центра юнармейцы смогли подробно изучить основы первичной помощи, научиться правильно оценивать состояние пострадавшего, освоили методику сердечно-лёгочной реанимации в различных ситуациях», – говорится в телеграм-канале центра.
Как отметили в ДКЦ, все эти знания имеют критическое значение и способны помочь в решающий момент спасти человеческую жизнь.

Фото: ТГ-канал ДКЦ

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В Подмосковье за январь было продано свыше 6,8 тысячи тонн яблок
11 февраля 2025, 17:34

Фото: istockphoto / somboon kaeoboonsong

Яблоки остаются одним из самых популярных фруктов в регионе. В январе жители Подмосковья приобрели более 6,8 тысячи тонн — это свыше 222 тысяч килограммов ежедневно, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Продукт ценится не только за вкус: яблоки остаются востребованным продуктом благодаря своим полезным свойствам. Они низкокалорийны, богаты водой и могут способствовать улучшению когнитивных функций, снижая риск нейродегенеративных заболеваний.

В регионе действует несколько предприятий по их выращиванию, среди них:

  • СПК имени В. И. Ленина в Луховицах;
  • ФГУП «АПК "Непецино"» в Одинцове;
  • ФГБНУ ФНЦ Садоводства в Ступине.

В продаже представлены разные сорта яблок, отличающиеся вкусом и применением.

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#минсельхозпрод мо
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В Подмосковье в 2025 году запланированы мероприятия в сфере розничной торговли и ритейла
11 февраля 2025, 17:33

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В 2025 году запланировано проведение ряда мероприятий в области розничной торговли и ритейла, организованных Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла при содействии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Планируется организовать три масштабных мероприятия:

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что каждый год эти мероприятия посещают представители федеральных и региональных розничных сетей, отраслевых объединений ритейлеров и производителей.

Руководители отрасли обсуждают перспективы и тенденции развития розничной торговли, актуальные проблемы, меры поддержки потребительского рынка и его роста, в том числе в регионах.

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#подмосковье
#торговля
#мероприятия
#рынок
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На строящемся в Подмосковье путепроводе над А-105 завершили бетонирование плиты
11 февраля 2025, 17:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Путепровод через трассу А-105 строят в Ленинском округе в рамках второго этапа реконструкции Каширского шоссе, в настоящее время на пролётном строении будущего путепровода закончили бетонировать плиту проезжей части, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время бетон под укрывным материалом набирает прочность. Параллельно на участке реконструкции идёт строительство соединительного участка с путепроводом через Каширское шоссе», — уточнили в министерстве.
Оба строящихся путепровода являются частью транспортной развязки между Каширским и Володарским шоссе. Развязка обеспечит водителям бессветофорный проезд с Каширского шоссе на Володарское и со стороны области, и со стороны Москвы, а также удобный выезд с Володарского шоссе на Каширское.

Проезд по развязке планируется открыть во втором квартале текущего года.

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Студентки Раменского колледжа готовятся к чемпионату «Профессионалы»
11 февраля 2025, 17:19

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Две студентки третьего курса отделения Раменского колледжа «Сервис услуг» ведут подготовку к чемпионату «Профессионалы» по компетенции «Ресторанный сервис». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Студентки направления «Повар, кондитер» Дьякова и Разгуляева занимаются постижением кулинарной науки. Девушки уже умеют эстетично сервировать стол и красиво складывать салфетки. Но их обучение ещё не закончено. Они должны изучить определённый порядок действий – с момента встречи гостей до их ухода. Предстоит также узнать правила и варианты подачи блюд и напитков. Кроме того, очень важен этикет», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В кулинарном искусстве существует множество видов обслуживания: французский, английский, немецкий, русский, американский, шведский столы, клубный сервис, кейтеринг. Все эти виды придётся изучить будущим участницам чемпионата.

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