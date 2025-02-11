В ДКЦ им. Рошаля провели лекцию для юнармейцев о первой медицинской помощи

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Лекцию, посвящённую оказанию первой медицинской помощи, прочёл юнармейцам заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1 Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля Павел Фёдоров, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Под руководством квалифицированного специалиста юнармейцы познакомились с основами оказания первичной медицинской помощи, научились правильно оценивать состояние пострадавшего, а также освоили методику сердечно-лёгочной реанимации в самых разных ситуациях», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В рамках лекции Павел Фёдоров также рассказал ребятам, какую информацию необходимо сообщить диспетчеру при вызове скорой помощи, нужно ли извлекать из тела инородный предмет, что делать при эпилептическом припадке и как справиться паникой.
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