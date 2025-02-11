Профосмотры в школах и детсадах Богородского округа прошли около 2 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Проект «Школьная медицина», в рамках которого профилактические медосмотры детей проводятся непосредственно в детских садах и школах, реализуется в Богородском городском округе, в рамках проекта такие осмотры с начала года прошли уже почти 2 тысячи ребят, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Для проведения профилактического осмотра в учебное заведение выезжает бригада врачей — согласно установленному графику. Если в ходе осмотра у ребёнка заподозрят патологию, его направляют в поликлинику на прохождение второго этапа осмотра. С начала 2025 года осмотры в образовательных учреждениях прошли 1805 детей», — сказала заместитель главврача Ногинской больницы по педиатрической работе Елена Зинчук.Результаты профосмотра ребёнка родители могут посмотреть в его электронной медицинской карте. Информация о том, что профосмотр был проведён, поступит в личный кабинет.
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Лев Каштанов