Профосмотры в школах и детсадах Богородского округа прошли около 2 тыс. детей

Проект «Школьная медицина», в рамках которого профилактические медосмотры детей проводятся непосредственно в детских садах и школах, реализуется в Богородском городском округе, в рамках проекта такие осмотры с начала года прошли уже почти 2 тысячи ребят, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.