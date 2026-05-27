Глава Балашихи Юров примет участие в квесте «Город пЕРемен»
Квест «Город пЕРемен», посвящённый итогам реализации Народной программы «Единой России», состоится в Балашихе в воскресенье, 31 мая. Участие в нём примет глава округа Сергей Юров, сообщает пресс-служба партии.
Квест организует подмосковная «Молодая Гвардия». Участники должны будут совершить настоящее пешеходное ралли, чтобы справиться с заданиями игры, и смогут своими глазами увидеть, как преобразился город за последние пять лет.
«Мы с командой уже зарегистрировались. Это отличная возможность не только интересно провести время, но и по-новому посмотреть на изменения, которые происходят в нашем городе благодаря Народной программе «Единой России», — написал Юров в своих соцсетях.Он также выразил уверенность, что квест станет отличным развлечением и для детей, и для взрослых.
Первый квест «Город пЕРемен» состоялся 23 мая в Видном. В нём приняли участие 360 команд, в который вошли более полутора тысяч человек. А 6 июня игру-путешествие проведут в Королёве.