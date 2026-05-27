В новокузнецком забеге «Дай пять!» приняли участие более 1,5 тысяч человек

27 мая 2026, 14:20

Фото: iStock/ABBPhoto

В Новокузнецке прошел XII городской благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». В акции приняли участие более 1,5 тысяч человек, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.





По данным VSE42.RU, для гостей подготовили детские игровые зоны, баскетбол и настольный хоккей, площадку для сдачи нормативов ГТО, мастер-классы, а также шахматную зону. Впервые организовали фотофиниш и гравировку личных результатов на медали. Все взносы участников будут направлены на развитие следж-хоккея в Новокузнецке.



«За 12 лет в "Дай пять!" в Новокузнецке приняли участие более 12,5 тыс. человек в возрасте от 5 до 83 лет, включая гостей из десятка городов. С 2015 года в рамках забега на поддержку инклюзивного спорта направлено более пяти млн рублей. Благотворительность остается главной целью этого спортивного события», — рассказала директор Регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа Анастасия Кривоноженко.

«С 20:00 29 мая до окончания мероприятия будет запрещена остановка и стоянка транспорта по дороге вдоль Аллеи спортсменов от дороги-дублера пр. Притомский до набережной по обеим сторонам проезжей части и в обратном направлении», — говорится в материале.