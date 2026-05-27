В Щёлковской «Галерее» 5 июня откроется выставка «Траектория движения»
5 июня в выставочном зале «Галерея» — отделе Щёлковского историко-художественного музея — откроется концептуальная выставка «Траектория движения». На ней представят работы членов Союза художников России и регионального отделения Московской области, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция включает картины художников-живописцев, которые увлечённо исследуют тему урбанизации: дороги, индустриальный пейзаж, городской ландшафт и их развитие.
Участники проекта «Траектория движения» черпали вдохновение в работах русских и зарубежных классиков: Александра Дейнеки, Георгия Нисского, Юрия Пименова, Уильяма Тёрнера, Джона Констебля и других. При этом каждый автор использует свою индивидуальную оптику и творческий опыт.
Посетители увидят работы Анны Боско, заслуженного художника России Евгения Долгачёва, Александра Ивашко, Татьяны Колупаевой, Ольги Корнейчук, Ларисы Кучеренко, Юрия Кучинова, Алексея Миронова, заслуженного художника России Владимира Потёмкина, Альберта Солтанова, Анастасии Удовой, Елены Хорошиловой, Екатерины Штуц, Константина Чудного.
Выставка продлится до 18 июля. Возрастная категория: 6+. Подробную информацию можно найти на сайте Щёлковского историко-художественного музея.
