Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с жителями улицы Карла Маркса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В дворах города Дубна в вечернее время местные жители собираются вместе с представителями администрации. На этих встречах обсуждаются планы по благоустройству, которые наглядно представлены на стендах.
Например, во дворе домов 29 и 31 на улице Карла Маркса заменят асфальт, включая подходы к подъездам. К тому же, здесь установят парковые диваны со спинками, урны, фонари, построят новую детскую площадку и поставят тренажеры для уличных тренировок.
Глава Дубны Максим Тихомиров совместно с жителями обсудил некоторые вопросы. Одна из тем, которая была озвучена на прошедшей встрече — приведение в порядок зеленых насаждений.
Местные жители благодарны главе округа за такие собрания. По их словам, общение в подобном формате получается очень конструктивным.
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Глава Дубны Максим Тихомиров совместно с жителями обсудил некоторые вопросы. Одна из тем, которая была озвучена на прошедшей встрече — приведение в порядок зеленых насаждений.
Местные жители благодарны главе округа за такие собрания. По их словам, общение в подобном формате получается очень конструктивным.
«Взяли в работу и текущие задачи. Скоро вернемся, чтобы исполнить наказы жителей», — отметил Максим Тихомиров.
Работы по благоустройству дворов планируют начать в конце весны текущего года.
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Екатерина Коршунова