Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с жителями улицы Карла Маркса

Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с жителями улицы Карла Маркса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В дворах города Дубна в вечернее время местные жители собираются вместе с представителями администрации. На этих встречах обсуждаются планы по благоустройству, которые наглядно представлены на стендах.
Например, во дворе домов 29 и 31 на улице Карла Маркса заменят асфальт, включая подходы к подъездам. К тому же, здесь установят парковые диваны со спинками, урны, фонари, построят новую детскую площадку и поставят тренажеры для уличных тренировок.

Глава Дубны Максим Тихомиров совместно с жителями обсудил некоторые вопросы. Одна из тем, которая была озвучена ​на прошедшей встрече — приведение в порядок ​зеленых насаждений.

Местные жители благодарны главе округа за такие собрания. По их словам, общение в подобном формате получается очень конструктивным.

«Взяли в работу и текущие задачи. Скоро вернемся, чтобы исполнить наказы жителей», — отметил Максим Тихомиров.

Работы по благоустройству дворов планируют начать в конце весны текущего года.

Читайте также:

В котельной Дубны началась установка нового водогрейного котла

В Дубне к 95-летию со дня рождения Юрия Сосина открылась выставка его работ

Матч проекта «Выходи во двор» в Дубне посмотрели порядка 2 тыс. болельщиков
#жители
#дубна
#максим тихомиров
#благоустройство
#встреча
Коллектив ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка в Дубне получил орден Александра Невского
15 февраля 2025, 20:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

14 февраля министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов вручил коллективу АО «ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка» в лице генерального директора Сергея Богатикова орден Александра Невского.
Указ о награждении коллектива предприятия подписал российский лидер Владимир Путин. Примечательно, что это второй орден в истории конструкторского бюро. Певрое награждение предприятия орденом Октябрьской революции состоялось в 1983 году.

В торжественной церемонии принял участие генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. В рамках визита Алиханов посетил производственные цеха и площадки, где ознакомился с новейшими разработками, а также пообщался с работниками и руководством предприятия.

«Поздравляю коллектив предприятия с получением такой высокой награды! Спасибо вам за неустанную работу и тот важнейший вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины, который вы вносите ежедневно!», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Читайте также:

Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с жителями улицы Карла Маркса

Первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали открыли в Подмосковье

Жителям Подмосковья объяснили, о чём расскажет информационный стенд в МКД
#дубна
#максим тихомиров
#награда
#церемония
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали открыли в Подмосковье
15 февраля 2025, 15:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали (ЮЛА) открыт в ленинском округе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
«В этом году наша задача — запустить Южно-Лыткаринскую автомагистраль целиком, все 45 км. Сегодня открыли первый участок, который соединит Симферопольское и Расторгуевское шоссе — развязку с 4 съездами и разворотную эстакаду. Таким образом, около 20 тысяч автомобилистов ежедневно будут экономить в пути минимум полчаса. Важно, что проезд здесь останется бесплатным», — сказал губернатор МО Андрей Воробьев.
Он добавил, что автомагистраль является самым крупным проектом в текущем году. Воробьев уточнил, что ЮЛА, по сути, дублирует МКАД. Протяженность открытого участка составляет почти три километра, расчетная скорость — 120 км/ч.

«Когда мы запустим ее полностью, перемены почувствуют более 3 миллионов жителей Подмосковья и Москвы», — резюмировал Воробьев.

Ранее сообщалось, какой услугой можно будет воспользоваться на химкинской ветсстанции.

Читайте также:

Жителям Московской области рассказали, как купить качественную гречку

3,5 тыс. школьников с ОВЗ приняли участие в Едином дне профориентации в Подмосковье

В Московской области 17 февраля стартует упрощённая запись в первый класс
#мир
#россия
#подмосковье
#новости
#дороги
#дорогимо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На ветстанции в Химках запустят новую услугу – груминг кошек
14 февраля 2025, 22:56

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На базе ветстанции Минсельхозпрода Московской области в Химках уже этой весной будет доступна новая услуга – груминг кошек. Это особенно актуально для представителей таких длинношёрстных пород, как невские маскарадные, сибирские, норвежские лесные, персидские, ангорские и рэгдоллы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Помимо мытья и стрижки можно будет дополнительно заказать уход за ушами, глазами, ногтями, кожей и зубами питомцев. Как отмечают специалисты, в условиях городской среды животное не способно вычистить себя самостоятельно, что может плохо сказаться на состоянии кожи и шерсти. Поэтому своевременный груминг – важная мера профилактики различных недугов», – отметили в министерстве.
Там добавили, что процедура помогает выявить на ранних стадиях такие проблемы, как зубной камень и разнообразные кожные заболевания.

На базе ветстанции в Химках услуга доступна по предварительной записи по телефону 8(495) 575-01-91.

В министерстве добавили, что медицинская стрижка и снятие колтунов у кошек доступны во всех государственных ветеринарных клиниках. А получить уход можно в Талдоме, Балашихе, Реутове, Воскресенске, Люберцах и Домодедове (Растуновская УВЛ).

Записаться на приём или уточнить подробности можно по номеру 7(495) 668-01-25.

Читайте также:

В Электроуглях коммунальщик по просьбе хозяйки спас котёнка

В Подмосковье спасли кошку, застрявшую на автомобильном мосту

Подмосковный конезавод признали лучшим в России по выращиванию орловских рысаков
#подмосковье
#московская область
#животные
#кошки
#ветеринары
#уход
#питомцы
#минсельхозпрод мо
#химки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Судебные приставы Подмосковья взыскали с должников за год более 52 млрд рублей
14 февраля 2025, 22:42

Фото: пресс-служба ФССП РФ по МО

Подмосковные судебные приставы взыскали с должников в прошлом году более 52 млрд рублей. Об этом заявил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев на заседании коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону. На нём подвели итоги работы за 2024-й и определили планы на текущий год.
«В прошедшем году было взыскано свыше 52 млрд 266 млн рублей. Положительная динамика наблюдается в рамках социально значимых категорий исполнительных производств. Так, доля исполнительных производств по реализации прав на получение алиментов составила 93,5%. С помощью мер принудительного исполнения взыскателям перечислено алиментов более чем на 3 млрд 641 млн рублей. Это на 30% больше, чем в 2023-м», – подчеркнул Тагаев.
В результате контрольно-надзорной деятельности в федеральный бюджет за год поступило порядка 10 млн рублей в качестве оплаты наложенных на нарушителей штрафов.

За пределы России выдворили 5 тыс. 271 иностранца и лиц без гражданства, работавших в Московской области без разрешения. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Читайте также:

Судебные приставы арестовали машину должника и взыскали оплату по 73 штрафам

В Подмосковье за год приставы взыскали с алиментщиков более 3,6 млрд рублей

Подмосковным должникам напомнили о праве на сохранение прожиточного минимума
#фссп
#приставы
#долги
#деньги
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двое подмосковных спортсменов стали лауреатами премии «Герои нашего времени»
14 февраля 2025, 22:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Трёхкратная чемпионка мира по стрельбе из лука, призёр Паралимпиады Елена Крутова и вице-чемпион России по следж-хоккею, игрок подмосковного «Феникса» Дмитрий Селянин стали лауреатами премии «Герои нашего времени». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Церемония вручения премии прошла в Государственном Кремлёвском Дворце. Крутова победила в номинации «Точка опоры», а Селянин был отмечен в номинации «Второе дыхание».

Спортивная премия «Герои нашего времени» была учреждена Паралимпийским комитетом России при поддержке Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество». Владимир Путин направил участникам и гостям мероприятия приветственный адрес.
«Президент определил одним из наших безусловных приоритетов поддержать наших героев. Паралимпийский комитет России с самого начала СВО, заручившись поддержкой паралимпийцев, Минспорта, госфонда «Защитники Отечества» и других партнёров начал вовлекать солдат и офицеров, получивших ранения, в Паралимпийское движение. В результате более 300 ветеранов СВО вошли в состав сборных регионов России и более 10 – в национальные сборные», – сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Спортивная премия «Герои нашего времени» очень важна для ветеранов спецоперации, сказала статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.
«У каждого – большой опыт не только в несении службы, но и в спорте. Награды, которые они получают сегодня, – это и признание их успехов, и мотивация для других ветеранов с серьезными травмами. Сегодня мы вместе с партнерами решаем общую задачу – помогать героям адаптироваться к мирной жизни.», – отметила Цивилёва.
Премия «Герои нашего времени» вручается в 10 тематических номинациях участникам спецоперации и других вооруженных конфликтов, а также паралимпийцам и организаторам, которые добились значительных успехов в спорте. Мероприятие приурочено к Году защитников Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также:

На «Кубке Наций» по кёкусин-кан выступят 14 спортсменов из Красногорска

Теннисистки Андреева и Шнайдер из Подмосковья вышли в полуфинал турнира в Катаре

Две команды сыграют за Подмосковье в финале Кубка Патриарха по хоккею с мячом
#спорт
#минспорт мо
#подмосковье
#московская область
#премия
#паралимпийские игры
#паралимпийцы
#инвалиды
#спортсмены
#следж-хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате