Матч проекта «Выходи во двор» в Дубне посмотрели порядка 2 тыс. болельщиков

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Около 2 тыс. болельщиков побывали на матче команды «Легенды хоккея» с любительской сборной жителей Дубны. Сыграть с любителями в рамках проекта «Выходи во двор» приехали олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Стэнли, чемпионы мир, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Игру провели на льду Парка-набережной имени Д.И. Менделеева. Весь матч с хоккеистами был глава городского округа Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Первым из спортсменов на лёд вышел Сергей Коньков, который провёл мастер-класс для детской команды.
Затем на площадке появились участники матча. Команда Дубны состояла из сотрудников предприятий города, Объединённого института ядерных исследований, ГосМКБ «Радуга» и депутатов. Затем болельщики приветствовали аплодисментами участников сборной легенд.
Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2022 года.
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«На дубненском льду «Легенды хоккея» показали игру высокого уровня. Дубненцы достойно сражались, и итоги матча подтверждают мои слова. Игра завершилась со счётом 8:7. Уверен, ещё немного, и Дубна могла бы вырвать победу. Спасибо нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву за проект «Выходи во двор». На трибунах сегодня не было свободных мест. Дубна горячо поддержала спортсменов», – сказал Тихомиров.Хоккеисты пообщались с детьми участников СВО. Каждому «Легенды хоккея» вручили подарки от губернатора и попросили передать отцам на фронт автографы.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Первым из спортсменов на лёд вышел Сергей Коньков, который провёл мастер-класс для детской команды.
Затем на площадке появились участники матча. Команда Дубны состояла из сотрудников предприятий города, Объединённого института ядерных исследований, ГосМКБ «Радуга» и депутатов. Затем болельщики приветствовали аплодисментами участников сборной легенд.
Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2022 года.
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Лора Луганская