В котельной Дубны началась установка нового водогрейного котла

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В котельной левобережной части Дубны начали устанавливать новый водогрейный котёл, его привезли из алтайского города Бийск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В этом году благодаря поддержке правительства региона мы, наконец, установим новый водогрейный котёл и поменяем один из трёх паровых котлов», — заверил глава Дубны Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В ближайшее время в Дубну доставят оставшееся оборудование для нового котла. Группа монтажников уже прибыла и готова начать работу.
Отмечается, что сейчас в котельной в левобережной части Дубны используются водогрейный и паровой котлы, запущенные 40-50 лет назад. Обновление оборудования, а также запланированное расширение котельной на ещё один котёл, позволит надёжно обеспечить район теплом и горячей водой.
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