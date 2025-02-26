На работу ОЭЗ «Дубна» устроились более 300 выпускников местного университета

На котельных Московской области в настоящее время установлено уже 2 тысячи 256 «умных датчиков», что более чем на 50 единиц больше первоначально установленного плана, работы проводится в рамках реализации программы модернизации подмосковной коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.