На работу ОЭЗ «Дубна» устроились более 300 выпускников местного университета

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Дубна»
Более 300 выпускников университета «Дубна» за последние три года устроились на работу на предприятия одноимённой особой экономической зоны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Часть подготовленных специалистов получили бесплатное образование, в том числе в рамках целевых направлений. Целевое обучение молодёжи – один из эффективных инструментов привлечения и подготовки кадров для предприятий. Сейчас университет в рамках целевых направлений готовит специалистов для «Опытно-конструкторского бюро «Аэрокосмические системы», «НПК «Дедал», «Алтегра» и «ПРОМТЕХ-Дубна», – рассказали в ведомстве.Все эти предприятия – резиденты ОЭЗ Дубна. Студенты обучатся по целевым договорам по таким специальностям как химия; информатика и вычислительная техника; программная инженерия; КТЭС; автоматизация технологических процессов и производств; авиастроение; системный анализ, управление и обработка информации, статистика.
Сегодня резиденты уже создали на площадке ОЭЗ в Дубне свыше 9 тыс. рабочих мест. Однако с увеличением территории, расширением существующих производств, появлением новых направлений деятельности и приходом новых инвесторов потребность в кадрах растёт.
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Лора Луганская