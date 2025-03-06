Предприятие в Дубне выпускает в сутки более миллиона шприцев

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Предприятие по выпуску инъекционных систем «Паскаль Медикал», расположенное в ОЭЗ «Дубна», посетил глава городского округа Максим Тихомиров, его провели по цехам и продемонстрировали все этапы производства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежедневно здесь производят свыше миллиона шприцев в сутки. Рекордные объёмы продукции, которую поставляют по всей России, а также в страны СНГ и Ближнего Востока», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В ходе визита он пообщался с сотрудниками предприятия, а также ответил на вопросы, касающиеся решения городских проблем и дальнейшего развития Дубны. В частности, обсуждалась организация общественного транспорта, проекты по благоустройству, строительство жилья и пр.
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Лев Каштанов