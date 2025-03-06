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Предприятие в Дубне выпускает в сутки более миллиона шприцев

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Предприятие по выпуску инъекционных систем «Паскаль Медикал», расположенное в ОЭЗ «Дубна», посетил глава городского округа Максим Тихомиров, его провели по цехам и продемонстрировали все этапы производства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежедневно здесь производят свыше миллиона шприцев в сутки. Рекордные объёмы продукции, которую поставляют по всей России, а также в страны СНГ и Ближнего Востока», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В ходе визита он пообщался с сотрудниками предприятия, а также ответил на вопросы, касающиеся решения городских проблем и дальнейшего развития Дубны. В частности, обсуждалась организация общественного транспорта, проекты по благоустройству, строительство жилья и пр.

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#дубна
#максим тихомиров
#оэз «дубна»
#производство
В Коломне открыли движение по Голутвинскому мосту
06 марта 2025, 16:33

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение по пешеходному Голутвинскому наплавному мосту открыли в Коломне после проведения работ по обновлению покрытия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Протяжённость Голутвинского наплавного моста составляет свыше 137 метров, в ходе работы там было обновлено более 480 квадратных метров покрытия», — говорится в сообщении.
Ежедневно Голутвинским наплавным мостом пользуются около 1,2 тыс. пешеходов, он обеспечивает сообщение между центром округа и сёлами Пестриково и Сергиевское, а также посёлком Сергиевский.

Ранее сообщалось, что во втором квартале текущего года начнётся реконструкция моста через канал им. Москвы в Дмитрове. Завершить масштабные работы должны в четвёртом квартале 2027 года.

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#коломна
#пешеход
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Школьников и их родителей предупредили о мошенничестве с регистрацией на ЕГЭ
06 марта 2025, 15:55

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники начали использовать регистрацию на единый госэкзамен как способ добраться до личных данных россиян, предупреждение об этом выпустили специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Школьнику поступает звонок якобы от сотрудника «Госуслуг» с информацией о том, что регистрация абонента на ЕГЭ аннулирована и что её необходимо срочно восстановить. Но сделать это можно только через родительские аккаунту на «Госуслугах». Затем мошенник говорит, что уже выслал код для новой регистрации, однако в реальности на телефон приходит пароль для входа в аккаунт на «Госуслугах», куда пытаются проникнуть мошенники», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в разговоре должна насторожить фраза «Вход на сайт «Госуслуги», а также то, что разговор происходит в спешке — мошенники, как правило, торопят жертву, чтобы увеличить её тревожность и не дать времени трезво оценить ситуацию. И третий тревожный сигнал — просьба назвать код из СМС-сообщения, поступившего во время разговора.

Для уточнения информации по регистрации на ЕГЭ можно позвонить на горячую линию Рособрнадзора по телефону: 8-495-198-93-38.

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#мошенники
#мошенничество
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Три спортсменки из Подмосковья выступят на чемпионате мира по боксу
06 марта 2025, 15:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В состав сборной России, которая будет представлять страну на чемпионате мира по боксу, вошли три спортсменки из Московской области — Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова и Елена Бабичева, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В составе национальной сборной выступят представительница Королёва Елена Бабичева (весовая категория 63 килограмма), Людмила Воронцова из Химок (весовая категория 57 килограммов) и спортсменка из округа Домодедово Юлия Чумгалакова (весовая категория 48 килограммов)», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что Людмилу Воронцову назначили капитаном российской сборной.

Чемпионат мира по боксу среди женщин будет проходить в Сербии — в городе Ниш — с 8 по 16 марта. Участницам предстоит соревноваться в 12 весовых категориях.

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#бокс
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#московская область
#подмосковье
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Газопроводы по соцпрограммам строят более чем в 130 сёлах и СНТ Подмосковья
06 марта 2025, 14:30

Фото: пресс-служба правительства МО

Строительство газопроводов в рамках президентской программы «Социальная газификация» и программы губернатора Московской области «Новая газификация» в настоящее время ведётся более чем в 130 населённых пунктах Подмосковья, а дальнейших планах по реализации этих программ рассказал глава региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила обеспечить перемены для уже более 320 тысяч Московской области. У нас самый большой объём в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача – вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также напомнил, что по решению президента программа соцгазификации охватила и СНТ.

«К 2030 году нам предстоит газифицировать почти тысячу садовых товариществ. И первые 70 планируем обеспечить газом уже в этом году», — добавил Андрей Воробьёв.
По президентской программе в Московской области с начала текущего года газифицировали около 3 тысяч домовладений. Всего до конца года магистральным газом должны обеспечить свыше 18 тысяч домов. А в годовую программу «Новая газификация» включены 70 населённых пунктов, где проживают 9,3 тыс. человек.

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#московская область
#подмосковье
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В Реутове тысяча женщин получила букеты от главы округа в преддверии 8 Марта
06 марта 2025, 13:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню, состоялось в Реутове, в нём приняли участие около тысячи женщин разных профессий. С предстоящим праздником участниц собрания поздравил глава округа Реутов Филипп Науменко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Этот праздник традиционно отмечается в России с теплотой, красотой и заботой. Он символизирует неоценимый вклад женщин в развитие страны», — сказал Филипп Науменко.
В ходе мероприятия состоялось вручение наград. Например, юбилейная медаль к 80-летию Победы была вручена жительнице блокадного Ленинграда, ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Константиновне Шелего. Наградами были отмечены также женщины, несущие службу в российской армии и помогающие бойцам в тылу.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Для собравшихся также выступили музыканты Дивизии имени Дзержинского и группа Per4men. Кроме того, все участницы встречи получили от главы округа букеты тюльпанов.

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