Предприятие в Дубне выпускает в сутки более миллиона шприцев

Строительство газопроводов в рамках президентской программы «Социальная газификация» и программы губернатора Московской области «Новая газификация» в настоящее время ведётся более чем в 130 населённых пунктах Подмосковья, а дальнейших планах по реализации этих программ рассказал глава региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба областного правительства.