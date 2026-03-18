Глава Дубны Тихомиров ответил на детские вопросы в проекте «Классные встречи»

18 марта 2026, 16:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне проходят мотивационные встречи школьников с известными спикерами. В рамках работы «Движения Первых» ученики школы №7 и воспитанники детсадов встретились с главой наукограда Максимом Тихомировым, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Дети хотели больше узнать о работе главы и о новых городских проектах.



Тихомирову задали многочисленные вопросы: «Трудно ли работать главой?»; «На кого вы равнялись в детстве?»; «Самый сложный момент в карьере?». Глава назвал формат встречи интересным, а вопросы – иногда неожиданными. Но на все дети получили развёрнутые ответы.

«Вопросы, которые беспокоят нашу молодёжь, разные. Что-то касалось благоустройства города, что-то – развития молодёжных проектов. Точно могу сказать, что ребята амбициозные, у них есть планы, и они любят свой город», – отметил руководитель наукограда.