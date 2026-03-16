На закрытии сезона катков в Дубне устроили выступления фигуристок и файер-шоу
Сезон работы катков в Дубне официально завершился. В последний день их работы для гостей устроили настоящий праздник. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Зрители увидели показательные выступления дубненских фигуристок и яркие огненные шоу.
«Зимние катки работают в Дубне при поддержке губернатора уже второй год подряд. Тысячи жителей приходили туда и в выходные, и в будни, чтобы покататься под открытым небом. И сейчас дубненцы уже ждут следующей зимы, чтобы вновь выйти на лёд», — сказал глава округа Максим ТихомировОн отметил, что катки успели стать для жителей привычным местом отдыха и встреч с друзьями. Всего зимний лёд за минувший сезон посетили свыше 60 тысяч раз.