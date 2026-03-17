В поликлинике Дубны открылся физиотерапевтический кабинет

17 марта 2026, 11:18

Физиотерапевтический кабинет заработал после двухлетнего перерыва в поликлинике Левобережья в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





С просьбой возобновить работу кабинета местные жители обратились к депутатам три месяца назад. В результате окружная администрация взяла на себя ремонт и закупку мебели, а оборудование приобрела компания «Промтех-Дубна».





«Мы вместе с предприятием «Промтех-Дубна» провели большую работу. Теперь жители Левобережья снова могут пользоваться услугами кабинета для физиотерапии. Там уже готовы принимать пациентов», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.