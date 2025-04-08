В Дубне ищут подрядчика на реконструкцию стадиона гимназии №3

Видео: пресс-служба г.о. Дубна
Стадион гимназии №3 в Дубне планируется реконструировать в текущем году, в настоящее время проводится конкурсный отбор подрядной организации, которая будет проводить работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Реконструкция пройдёт по программе «Открытый стадион», которая реализуется по инициативе губернатора Московской области в рамках задач госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Это значит, что уже в этом году жители микрорайона получат новый спортивный объект: во второй половине дня стадион будут открыты для всех желающих», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.В рамках реконструкции на стадион обустроят футбольное поле с искусственным покрытием, установят крытые трибуны для болельщиков, а также оборудуют тренажёрную зону, беговые дорожки и площадки для игровых видов спорта.
Все работы должны быть завершены до конца лета.
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