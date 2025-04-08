В Дубне ищут подрядчика на реконструкцию стадиона гимназии №3

Утром 8 апреля загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла. Всего было зафиксировано более 842 тысяч транспортных средств, что на 4,2% меньше среднего значения за прошлый месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.