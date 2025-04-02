Тихомиров обсудил поддержку бойцов с главой Ассоциации ветеранов СВО Дубны

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с руководителем дубненской Ассоциации ветеранов СВО, участником спецоперации Максимом Большаковым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Встреча началась с сюрприза. Большаков вручил главе Дубны медаль «За службу Родине» от войсковой части за помощь. Он также попросил Тихомирова оставить послание для военнослужащих на флаге наукограда.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В ходе встречи в городской администрации обсудили работу ассоциации. В Дубне для организации уже выделили помещение.
Сегодня более 100 дубненцев находятся в СВО. Участники встречи обсудили вопросы, которые волнуют многих бойцов и их семьи. Одной из тем стало взаимодействие с соцзащитой, предоставление поддержки и выплат участникам СВО, их трудоустройство на городских предприятиях и в муниципальных учреждениях.
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В ходе встречи в городской администрации обсудили работу ассоциации. В Дубне для организации уже выделили помещение.
«Город будет продолжать оказывать участникам СВО всю необходимую поддержку. Мы всегда рядом», – заверил Тихомиров.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Сегодня более 100 дубненцев находятся в СВО. Участники встречи обсудили вопросы, которые волнуют многих бойцов и их семьи. Одной из тем стало взаимодействие с соцзащитой, предоставление поддержки и выплат участникам СВО, их трудоустройство на городских предприятиях и в муниципальных учреждениях.
«Особенно важно помогать семьям бойцов. Многим, особенно тем, кто потерял своих родных, сейчас приходится тяжело», – отметил Большаков.Ассоциация ветеранов СВО была создана по инициативе президента. В Подмосковье она заработала по поручению губернатора Андрея Воробьёва.
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Лора Луганская