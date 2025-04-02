Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Тихомиров обсудил поддержку бойцов с главой Ассоциации ветеранов СВО Дубны

Тихомиров обсудил поддержку бойцов с главой Ассоциации ветеранов СВО Дубны

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с руководителем дубненской Ассоциации ветеранов СВО, участником спецоперации Максимом Большаковым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Встреча началась с сюрприза. Большаков вручил главе Дубны медаль «За службу Родине» от войсковой части за помощь. Он также попросил Тихомирова оставить послание для военнослужащих на флаге наукограда.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В ходе встречи в городской администрации обсудили работу ассоциации. В Дубне для организации уже выделили помещение.
«Город будет продолжать оказывать участникам СВО всю необходимую поддержку. Мы всегда рядом», – заверил Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Сегодня более 100 дубненцев находятся в СВО. Участники встречи обсудили вопросы, которые волнуют многих бойцов и их семьи. Одной из тем стало взаимодействие с соцзащитой, предоставление поддержки и выплат участникам СВО, их трудоустройство на городских предприятиях и в муниципальных учреждениях.
«Особенно важно помогать семьям бойцов. Многим, особенно тем, кто потерял своих родных, сейчас приходится тяжело», – отметил Большаков.
Ассоциация ветеранов СВО была создана по инициативе президента. В Подмосковье она заработала по поручению губернатора Андрея Воробьёва.

Читайте также:

Глава Дубны взял под контроль благоустройство участков модернизации теплотрассы

В Дубне ко Дню Победы отреставрируют мемориал «Братские могилы»

На выездной администрации в Дубне обсудили проекты в микрорайоне Большой Волги
#дубна
#сво
#спецоперация
#военные
#социальная поддержка
#семьи
#максим тихомиров
#подмосковье
#московская область
Рогов: ВС РФ уничтожили командный пункт беспилотников ВСУ в ДНР
02 апреля 2025, 15:52

Фото: iStock/NiseriN

В Дружковке (ДНР) российские военные ликвидировали командный пункт БПЛА 56-й бригады ВСУ, тем самым лишили противника возможности координации массированных запусков дронов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он отметил, что были убиты и тяжело ранены около двух десятков боевиков, уничтожено большое количество оборудования, включая беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

Ранее российский военкор Владимир Романов заявил, что ВСУ пытаются вырваться из Демидовки Белгородской области. Противник смог зайти в населённый пункт, но оказался в ловушке.

Читайте также:

В подполье заявили о переброске украинских резервов под Славянск во время перемирия

Песков: Киев не присоединился к мораторию на атаки по энергообъектам

ВС РФ ударили по украинским военным в курском приграничье
#всу
#киев
#рф
#вс рф
#дрон
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подполье заявили о переброске украинских резервов под Славянск во время перемирия
02 апреля 2025, 15:18

Фото: iStock/Olena_Z

Киев использует мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины для того, чтобы перебросить резервы ВСУ под Славянск и Краматорск, отремонтировать железные дороги. Об этом рассказал эксперт Виталий Киселёв со ссылкой на источники в пророссийском подполье.
«Вот это вот перемирие, которое якобы у нас существует, идёт на пользу только украинской стороне», — передаёт слова эксперта ТАСС.
Киселёв отметил, что Украина укрепляет энергетическое снабжение железных дорог, что в будущем позволит осуществлять переброску подкреплений более эффективно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.

Читайте также:

Украинские боевики пытаются вырваться из окружения в Белгородской области

ВС РФ ударили по украинским военным в курском приграничье

ВС РФ заняли село Гуево в Курской области
#украина
#киев
#рф
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские боевики пытаются вырваться из окружения в Белгородской области
Военкор Романов: ВСУ пытаются вырваться из окружения в Белгородской области
02 апреля 2025, 13:43

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ пытаются вырваться из Демидовки Белгородской области, противник смог зайти в населенный пункт, где оказался в ловушке. Об этом сообщил российский военкор Владимир Романов.
«Сутки назад противник предпринимал попытку деблокирования своих сил, окруженных в Демидовке, но был уничтожен. Прямо сейчас (начиная с пяти утра) силы противника, находящиеся в населенном пункте, пытаются из него выйти, но сразу кончаются прямо на выходе из Демидовки», — говорится в Telegram-канале Романова.

Он также отметил, что все наступления ВСУ имеют одинаковый финал. Подобное уже происходило в районах Времьевского выступа, Работино, Крынок и Суджи.

Напомним, ВСУ на протяжении последних двух недель пытаются прорваться на территорию Белгородской области, однако все пошло не по плану. Противник понес большие потери в боях с российскими силами, а теперь и вовсе оказался в окружении.

Читайте также:

ВС РФ заняли село Гуево в Курской области

ВС РФ ударили по украинским военным в курском приграничье

Формирование котла под Торецком, тактические успехи ВС РФ по линии соприкосновения: последние новости СВО на 2 апреля
#село
#новости
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Киев не присоединился к мораторию на атаки по энергообъектам
02 апреля 2025, 13:31

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нарушение Киевом этого моратория, точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается. Как уже было отмечено, мы это положение дел доводим до сведения американцев», — ответил Песков журналистам на вопрос о том, продолжает ли Россия соблюдать условия по отказу от ударов по энергообъектам, несмотря на все нарушения Киева.

При этом представитель Кремля отметил, что американская сторона пока не отреагировала на подобное поведение киевского режима.

Министерство обороны РФ ежедневно сообщает о том, что Украина продолжает ежедневно наносить удары по российским объектам энергетики, несмотря на публичные заявления Владимира Зеленского о соблюдении ограничений.

Читайте также:

Минувшей ночью над регионами РФ сбили 93 украинских БПЛА

ВСУ дважды атаковали энергообъекты РФ за минувшие сутки

МО РФ: Киев нарастил удары по российским энергообъектам вопреки обещаниям Зеленского
#россия
#нарушение
#нарушения
#киев
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ударили по украинским военным в курском приграничье
Минобороны: ВС РФ ударили по четырём бригадам ВСУ в Курской области
02 апреля 2025, 13:09

Фото: iStock/Valerii Heorhiian

Российские войска за сутки ударили по четырём бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщают в Минобороны РФ.
По данным ведомства, бои шли в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

За минувшие сутки ВСУ потеряли восемь автомобилей, два пункта управления дронами и более 150 бойцов. Потери противника с момента вторжения в Курскую область составляют свыше 71 570 солдат.

Читайте также:

ВС РФ заняли село Гуево в Курской области

Мирная украинка втайне от ВСУ спасала бойцов ВС РФ

Формирование котла под Торецком, тактические успехи ВС РФ по линии соприкосновения: последние новости СВО на 2 апреля
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате