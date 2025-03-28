На выездной администрации в Дубне обсудили проекты в микрорайоне Большой Волги

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Темой очередной выездной администрации в Дубне стала реализация проектов в микрорайоне Большой Волги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Приём жителей провели начальники отделов и управлений, а также глава городского округа Максим Тихомиров.
«Выездная администрация – возможность задать вопросы руководству города. Проговорили с жителями вопросы модернизации систем теплоснабжения, работы управляющих компаний, безопасности и другие», – рассказал Тихомиров.На встречу также пригласили представителей подрядных организаций. Дубненцы обеспокоены задержкой работ по проекту замены теплосетей.
«Ещё четыре – пять дней, и мы приступаем к благоустройству. Планируем к концу апреля провести все работы», – заверил представитель подрядной организации Константин Самойлов.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Аналогичная ситуация – со сквером имени Журавлёва. Горожан интересовало, когда будет закончена его реконструкция. Подрядчик планирует закончить работы к концу апреля.
«Сейчас будем проводить бетонные работы на фонтане и устранять недостатки», – пояснил представитель подрядной организации Дмитрий Доминов.Обсудили и подготовку города к празднованию 80-летия Победы. Обновление ждёт мемориал «Братские могилы», где отремонтируют плитку, барельеф, звезду и надписи, приведут в порядок установленные на входе противотанковые пушки.
Для жителей подготовлена большая культурная программа. Так, в парке семейного отдыха покажут историческую реконструкцию эпизода штурма Берлина. А на стадионе школы №2, где во время войны размещался госпиталь, 100 музыкантов исполнят легендарную «Ленинградскую симфонию».
Читайте также:
В Дубне оздоровят яблони исторической аллеи на набережной Волги
Дубна полностью подготовилась к возможным паводкам
В университете «Дубна» открылась выставка фотографий из архива Совинформбюро
Лора Луганская