Глава ФПБК отреагировал на решение Орнеллы Мути получить гражданство России
Глава ФПБК Бородин: Мути не согласна с Западом, поэтому хочет гражданство РФ
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин прокомментировал намерение итальянской актрисы Орнеллы Мути оформить российское гражданство.
В беседе с NEWS.ru общественный деятель сообщил, что такое решение свидетельствует о несогласии артистки с курсом западных стран.
«Значит, какой-то выбор в душе появился, раз артисты и звёзды хотят быть с нашей страной и жить в ней. Это нормальная практика. Тем более что это не первый случай, когда так происходит. Вспомните известных спортсменов или того же актёра Стивена Сигала», — пояснил глава ФПБК.При этом он провёл параллель с российскими артистами, которые, напротив, покинули страну и обращаются за гражданством других государств.
Бородин подчеркнул, что выбор иностранных звёзд в пользу России отражает их внутреннюю позицию и стремление быть ближе к стране. Он не видит в этом явлении ничего необычного и считает такие решения закономерным следствием мировоззренческого выбора.