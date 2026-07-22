Глава ФПБК отреагировал на решение Орнеллы Мути получить гражданство России

22 июля 2026, 16:08

Глава ФПБК Бородин: Мути не согласна с Западом, поэтому хочет гражданство РФ

Орнелла Мути (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин прокомментировал намерение итальянской актрисы Орнеллы Мути оформить российское гражданство.





В беседе с NEWS.ru общественный деятель сообщил, что такое решение свидетельствует о несогласии артистки с курсом западных стран.

«Значит, какой-то выбор в душе появился, раз артисты и звёзды хотят быть с нашей страной и жить в ней. Это нормальная практика. Тем более что это не первый случай, когда так происходит. Вспомните известных спортсменов или того же актёра Стивена Сигала», — пояснил глава ФПБК.