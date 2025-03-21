Глава городского округа Кашира провел выездной прием жителей в поселке Ледово

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов провел очередной прием граждан в формате выездной администрации. В этот раз на встречу с ним, его заместителями и представителями профильных служб пришли жители поселка Ледово и других населенных пунктов территориального отдела Домнинский, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Выездные администрации проводятся по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Это эффективный инструмент для взаимодействия с жителями и получения от них обратной связи», — подчеркнул Шувалов.
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